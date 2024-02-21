«Они свинособаки»: Арестович* заступился за русских

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* решил заступиться за русских. В частности, он раскритиковал «идеологических вождей украинства» за слова, что русским называться плохо, ведь это вообще не люди.
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