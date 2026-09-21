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Шнякин – пользователю Спортса’’: «Я бурно прокомментировал гол Жубала «Махачкале» – назвали «подлизой Галицкого». Сделал нарезку – ребятам из Дагестана пришлось извиняться»

Комментатор « Матч ТВ »  Дмитрий Шнякин продолжил диалог с пользователями Спортса’’. Изначально Шнякин высказался о бое робота с блогером Фрэнки Лапенной: «Смотрю на всю ###### с роботами, киборгами, ИИ.

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