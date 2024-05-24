Огородники России бьют тревогу: заморские вредители уже захватывают территорию

Их популяция слизней быстро растет, а существующие методы борьбы с ними, не помогают.Огородники и садоводы по всей России бьют тревогу, на угодьях появились непрошенные гости — гигантские красные слизни, которые не только уничтожают урожай, но и могут представлять опасность для здоровья человека и животных.
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