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Медведчук назвал ожидаемым массовое дезертирство в ВСУ

Медведчук назвал ожидаемым массовое дезертирство в ВСУ

Бегство украинцев из рядов ВСУ было ожидаемо с самого начала конфликта, причины заключаются в том числе в нацистской идеологии, которую Владимир Зеленский сделал государственной, и в наплевательском отношении к гражданам.

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