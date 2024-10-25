Бегство украинцев из рядов ВСУ было ожидаемо с самого начала конфликта, причины заключаются в том числе в нацистской идеологии, которую Владимир Зеленский сделал государственной, и в наплевательском отношении к гражданам.
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