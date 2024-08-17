Едкий натр Снова включаю режим "достали все пропальщики" Итак. Сегодня ВСУ уничтожили мост в Курской области.
Как мы "не взрываем" мосты на Украине
Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
Ну значит в этот список надо добавить и аэродромы, взлетные полосы. Вы правы, я действительно не военный человек и много не понимаю. Переживаю просто за наших ребят - слишком много вооружения доходит до линии боевого соприкосновения.
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2 час.
Александр Симаков
Ещё больще вооружения не доходит до линии боевого столкновения. Что касается аэродромов, то на Украине практически не осталось аэродромов, пригодных для базирования американских самолётов F-16. Прочтите хотя бы эту статью, чтобы быть немного в курсе. https://rg.ru/2024/05/16/aleksej-leonkov-f-16-na-ukraine-ne-budut-ispolzovat-dlia-vozdushnyh-boev.html
Алексей Леонков: F-16 на Украине не будут использовать для воздушных боев - Российская газета
Российская газета
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2 час.
И
Иван
Спасибо автору основной статьи за Хватит ныть. Побольше бы таких верных статей. Коменты почти никто не читает, в основном там ругань и обвинения в грехах, кроме незначительного количества по делу, по теме. Иван Ше.
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41 мин.
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