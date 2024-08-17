Как мы "не взрываем" мосты на Украине

ЗЖ Зоя Жук Ну значит в этот список надо добавить и аэродромы, взлетные полосы. Вы правы, я действительно не военный человек и много не понимаю. Переживаю просто за наших ребят - слишком много вооружения доходит до линии боевого соприкосновения.

Александр Симаков Ещё больще вооружения не доходит до линии боевого столкновения. Что касается аэродромов, то на Украине практически не осталось аэродромов, пригодных для базирования американских самолётов F-16. Прочтите хотя бы эту статью, чтобы быть немного в курсе. https://rg.ru/2024/05/16/aleksej-leonkov-f-16-na-ukraine-ne-budut-ispolzovat-dlia-vozdushnyh-boev.html Алексей Леонков: F-16 на Украине не будут использовать для воздушных боев - Российская газета Российская газета