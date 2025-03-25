В Раде назвали возможного победителя президентских выборов

ВП

Валерий Путря

Автор! Ты который по счету, втирающий про "..в Раде назвали (сообщили)...и т.д.) , связывая это с Дубинским ???За дебилов народ держите ? Когда последний раз, сидящий давно в СИЗО Дубинский , был в раде????? Какой вес, отличный от ноля, имеет любое его слово??? Н-И-К-А-К-О -Г-О !!! Нечего написать? Сиди молча на горшке и читай "Мурзилку" за 1979 год. Статью вместе с автором - в помойку.