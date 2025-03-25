В преддверии президентских выборов в Украине эксперты обозначили, что у премьер-министра Дениса Шмыгаля есть хорошие шансы на победу.
В Раде назвали возможного победителя президентских выборов
Комментарии
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ВП
Валерий Путря
Автор! Ты который по счету, втирающий про "..в Раде назвали (сообщили)...и т.д.) , связывая это с Дубинским ???За дебилов народ держите ? Когда последний раз, сидящий давно в СИЗО Дубинский , был в раде????? Какой вес, отличный от ноля, имеет любое его слово??? Н-И-К-А-К-О -Г-О !!! Нечего написать? Сиди молча на горшке и читай "Мурзилку" за 1979 год. Статью вместе с автором - в помойку.
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17 час.
АС
Анатолий Страшко
А как может из СИЗО какой-то Дубоватый писать в интернет. Что за фокусы нам демонстрирует это недогосударство. Кто-то задумывался об этом?
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11 час.
Юрий Золотарев
Ххоспиде-е-е-е!! Сколько же возни из-за этого бандеровского г-вна, которое ну никак не хочет перестать быть укро-прызыдэнтом!!
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7 час.
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