В Североморске состоится чемпионат по стрельбе из пистолета среди офицеров Северного флота

В Североморске состоится чемпионат по стрельбе из пистолета среди офицеров Северного флота

Соревнования пройдут в тире одной из береговых воинских частей, стрелки будут поражать мишень с расстояния 25 метров.

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