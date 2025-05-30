Четвертый год во Франции День Победы приходиться праздновать в атмосфере льющейся с телеэкранов русофобии, тотального очернения России и двуличия европейских политиков, обласкивающих пробандеровский режим Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии