Останкинскую башню окрасили в красно-белые цвета в честь 100-летия «Спартака»

Останкинская телебашня в Москве в ночь на понедельник окрасилась в красно-белый оттенок. Башня сменила подсветку на цвета «Спартака», чтобы поздравить московский клуб со 100-летием.
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