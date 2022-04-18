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Останкинскую башню окрасили в красно-белые цвета в честь 100-летия «Спартака»

Останкинская телебашня в Москве в ночь на понедельник окрасилась в красно-белый оттенок. Башня сменила подсветку на цвета «Спартака», чтобы поздравить московский клуб со 100-летием.

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