Фотографии текущего состояния Часов Яра на конец августа 2024 года. На данный момент основные бои идут за каналом Северский Донец - Донбасс, где ВС РФ создали плацдарм и расширяют его в направлении центра города.
Часов Яр. Август 2024
Комментарии
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лина любимцева
Там от Часова Яра одни руины остались. А вообще, какой перевод слов "часов яр"? Слово "яр" - понятно. А "часов" - как перевести? "Временный"? Нет... "Временный по-украински" - "тымчасовый"... А что означает "часов"? Понять не могу...
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10 час.
лл
лина любимцева
У жЫдо-бандэровцев хватка дикая!! Вцепятся - не оторвать!! К чему прикоснутся - и руин не останется...
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10 час.
алекс кузь
Стратегия выдавливания выглядит на фото печально, так выдавливать всю Европу - сил контрактникв не хватит. Может тактику чингиз хана поизучать генералам.
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8 час.
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