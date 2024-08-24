Часов Яр. Август 2024

лина любимцева Там от Часова Яра одни руины остались. А вообще, какой перевод слов "часов яр"? Слово "яр" - понятно. А "часов" - как перевести? "Временный"? Нет... "Временный по-украински" - "тымчасовый"... А что означает "часов"? Понять не могу...

лл лина любимцева У жЫдо-бандэровцев хватка дикая!! Вцепятся - не оторвать!! К чему прикоснутся - и руин не останется...