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Часов Яр. Август 2024

Часов Яр. Август 2024

Фотографии текущего состояния Часов Яра на конец августа 2024 года. На данный момент основные бои идут за каналом Северский Донец - Донбасс, где ВС РФ создали плацдарм и расширяют его в направлении центра города.

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Комментарии
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лина любимцева
Там от Часова Яра одни руины остались. А вообще, какой перевод слов &quot;часов яр&quot;?  Слово &quot;яр&quot; - понятно. А &quot;часов&quot; - как перевести? &quot;Временный&quot;? Нет... &quot;Временный по-украински&quot; - &quot;тымчасовый&quot;... А что означает  &quot;часов&quot;? Понять не могу...
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10 час.
лл
лина любимцева
У жЫдо-бандэровцев хватка дикая!! Вцепятся - не оторвать!! К чему прикоснутся - и руин не останется...
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10 час.
алекс кузь
Стратегия выдавливания  выглядит на фото печально,  так выдавливать всю Европу -  сил контрактникв  не хватит.  Может тактику чингиз хана поизучать генералам.
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8 час.

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