Электрический Mercedes-Benz G-класса оказался рыночным провалом[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Весной 2024-го компания Mercedes-Benz совершила революцию, превратив легендарный G-класс в электромобиль.
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