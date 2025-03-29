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Закон, порядок, государство

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На учении РВСН задействован современный образец БпЛА «Элерон-7»

На учении РВСН задействован современный образец БпЛА «Элерон-7»

БпЛА в режиме передачи прямого видеосигнала обнаружили условные диверсионно-разведывательные группы, проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн, которые были своевременно нейтрализованы на дальних подступах к полевым позициям.

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