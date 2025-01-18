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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Питтсбурга» Неделькович забил в матче НХЛ. На его гол давали коэффициент 500.00

Вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович забил гол в матче НХЛ против «Баффало» (5:2). Неделькович поразил пустые ворота, а также сделал ассист.

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