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Царьград

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Больше трети новосибирцев не хватает их зарплат на бытовые нужды

Больше трети новосибирцев не хватает их зарплат на бытовые нужды

Число людей, доход которых обеспечивал только необходимый минимум, за несколько лет серьёзно сократилось, в худшую сторону.

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