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Царьград

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Коммунальная служба: в Новосибирске устранит новый провал на дороге

Коммунальная служба: в Новосибирске устранит новый провал на дороге

В Горском микрорайоне Новосибирска рядом с местом недавней аварии появился новый провал из-за дефекта ливневой канализации.

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