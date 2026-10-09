Ушаков: звонок Путина и Трампа готовили с 7 октября

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начали готовить 7 октября, когда спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф передал желание Трампа поздравить Путина с днём рождения.
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