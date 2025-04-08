Министерство иностранных дел ОАЭ и МФКК обсудили гуманитарное партнерство

Помощник министра иностранных дел ОАЭ по вопросам развития и международных организаций Султан Мохаммед Аль Шамси встретился с заместителем генерального секретаря Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) Ксавьером Кастельяносом Москера в штаб-квартире министерства в Абу-Даби, чтобы обсудить пути укрепления гуманитарного сотрудничества, 8 апреля пишет WAM.
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