Министерство иностранных дел ОАЭ и МФКК обсудили гуманитарное партнерство

Помощник министра иностранных дел ОАЭ по вопросам развития и международных организаций Султан Мохаммед Аль Шамси встретился с заместителем генерального секретаря Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) Ксавьером Кастельяносом Москера в штаб-квартире министерства в Абу-Даби, чтобы обсудить пути укрепления гуманитарного сотрудничества, 8 апреля пишет WAM.