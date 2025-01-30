Последний шанс: Запад делает отчаянную ставку на убийство Путина

Известный американский журналист Такер Карлсон, которого многие даже прочили в вице-президенты США и который входит в доверенный круг Дональда Трампа, в своем недавнем интервью заявил, что предыдущая администрация пыталась организовать убийство российского лидера Владимира Путина.
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