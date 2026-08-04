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Алаев о трансферном окне в РПЛ: «Имеем преимущество, закрывая его на 10 дней позже Европы. Игроки высокого уровня без клубов могут усилить наши команды»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лиге выгодно закрывать трансферное окно позже, чем в Европе.

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