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МТС последним из операторов «большой четверки» отменит роуминг в Крыму

МТС последним из операторов «большой четверки» отменит роуминг в Крыму

МТС последним из операторов «большой четверки» отменит роуминг в Крыму и Севастополе — не позднее 30 июня, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, ведомство считает срок реализации технически обоснованным.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Наверное жопу порвали от жадности! За роуминг теперь платить не будут!
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