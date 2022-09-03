БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валентина цой
    эту сволочь к уголовной ответственности привлечь нужно и дать по полнойУКРАИНА: НОВОСТИ ...
  • Михаил Бутов
    Для верности приведу пару примеров из реальной военной обстановки осени 1941 года, когда враг "Тайфуном" рвался к Мос...Как Великая Отече...
  • Николай Мурунов
    я говорю про нормальные сообщества, а  не призывающие , изгнать, уничтожить. А на территории России, русские, как в г...СПЕЦОПЕРАЦИЯ МОГЛ...

Почему «украинский» князь Ярослав Мудрый предпочитал править в Новгороде

Почему «украинский» князь Ярослав Мудрый предпочитал править в Новгороде

Сражение Ярослава Мудрого и Святополка Окаянного. Икона нач. XIV в. Украинский миф Ярослав Владимирович (около 978–1054) не был «украинским» князем, так как никой «Украины» и «украинцев», а соответственно и «украинских князей» тогда не существовало.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх