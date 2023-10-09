В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Засветись, ученик!»

С целью реализации дополнительного комплекса профилактических мер по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орское» Тимофей Бугунщук провел с учащимися МОАУ «СОШ № 15 города Орска» акцию «Засветись, ученик!».
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