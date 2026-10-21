“For the second time in two months, President Donald Trump is heading to South Carolina to try to save a Senate seat Republicans considered safe until recently,” MS NOW reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым