Новосибирск отметит 130-летие со дня своего основания

Новосибирск сегодня отмечает свой 131-й день рождения. Глава региона Андрей Травников поздравил жителей города с этим знаменательным событием, подчеркнув, что Новосибирск - современный и гостеприимный город, который постоянно меняется и совершенствуется благодаря усилиям местных жителей.