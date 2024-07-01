В Бобруйске спасатели сделали замечание компании, которая отдыхала с алкоголем на берегу водоема. Те решили переплыть на друг...

В Бобруйске спасатели сделали замечание компании, которая отдыхала с алкоголем на берегу водоема. Те решили переплыть на другой берег, чтобы никто не мешал - и сразу же чуть не утонулиЗа вчерашний вечер в Бобруйске сотрудники МЧС спасли сразу двух женщин.