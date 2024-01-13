"Пекин в панике. Кремль проиграл": Главная интрига года развернулась на Тайване

Главная интрига года развернулась на Тайване. Здесь проходят выборы в парламент. Аналитики отмечают, что это голосование покажет насколько Китай смог пролоббировать свою политическую силу на Тайване и насколько была эффективна там мягкая сила.
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