НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

48 подписчиков

Швеция передала Украине комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen, хотя сами самолеты еще не поставлены

Швеция передала Украине комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen, хотя сами самолеты еще не поставлены

Стокгольм передал Киеву комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen. Об этом рассказал министр обороны Швеции Поль Йонсон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх