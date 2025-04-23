"Требует большего контроля". Томенко обсудил ситуацию с электросамокатами на Алтае

В крае за два года количество этого удобного вида транспорта, предоставляемого кикшеринговыми компаниями, увеличилось в два раза В Алтайском крае уже действуют некоторые ограничения на передвижение электросамокатов, однако в целом необходимо и дальше регулировать данный вопрос.