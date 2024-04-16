Максим Кудрявцев стал новым градоначальником Новосибирска

«Мы все понимаем, что Новосибирск должен быть красивым, удобным, а главное, динамично развивающимся. Для этого нужно, чтобы в городе развивалась промышленность, прорывные научные разработки масштабировались, а не пылились в архивах научных центров.
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