Предложение Борреля для разрешения конфликта на Ближнем Востоке 

Руководитель евродипломатии Жозеп Боррель заявил на заседании глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, что не станет больше поднимать тему мирного процесса по палестино-израильскому конфликту, поскольку видит только один способ его разрешить.
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