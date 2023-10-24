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За рулем

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    она у них всегда былаИностранные армии...
  • Астон Мартин
    это все для народа что ли ? от заботников ???благодарим бл...век помнить будем...Купить автомобиль...
  • Валерий Мерке
    И даже буква V появилась где перевернутая, а где и прямо писанная.Иностранные армии...

Пассажир Соляриса вез в багажнике огромный мешок с наркотиками (видео)

Пассажир Соляриса вез в багажнике огромный мешок с наркотиками (видео)

Сотрудники ДПС на посту «Кущевский» остановили для проверки документов неприметный Hyundai Solaris. Источник не сообщает, почему на автомобиле было решено провести досмотр, но в ходе оного в багажнике обнаружился полиэтиленовый пакет, принадлежавший пассажиру, 32-летнему жителю Костромы.

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