Пассажир Соляриса вез в багажнике огромный мешок с наркотиками (видео)

Сотрудники ДПС на посту «Кущевский» остановили для проверки документов неприметный Hyundai Solaris. Источник не сообщает, почему на автомобиле было решено провести досмотр, но в ходе оного в багажнике обнаружился полиэтиленовый пакет, принадлежавший пассажиру, 32-летнему жителю Костромы.