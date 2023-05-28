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Депутат Чаплин предупредил дачников о вреде закапывания мусора на участках

Депутат Чаплин предупредил дачников о вреде закапывания мусора на участках

Многие российские дачники закапывают мусор на своих участках, не думая о последствиях. Чем грозит такой способ утилизации отходов, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

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