Депутат Чаплин предупредил дачников о вреде закапывания мусора на участках

Многие российские дачники закапывают мусор на своих участках, не думая о последствиях. Чем грозит такой способ утилизации отходов, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
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