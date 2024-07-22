Кабмин РФ одобрил запрет открывать счета подросткам без согласия родителей

Правительство Российской Федерации в целом поддержало проект закона о запрете для банков на открытие счетов несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей, сообщает РИА Новости.
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