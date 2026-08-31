Губернатор Евраев анонсировал сельскохозяйственные инвестиции в 33,5 млрд

В Ярославской области к 2035 году планируют создать льноводческий кластер и 10 козьих ферм. Инвестиции составят 33,5 млрд рублей.
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