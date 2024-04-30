На фоне скандала между HYBE и Ador участники BTS снова попались на нечестном успехе: «Они обманули всю Корею»

Последние дни нашим любимым айдолам из BTS приходится не сладко. Несмотря на то, что все участники бойз-бенда находятся в армии, они в любом случае слышат и читают новости, происходящие сейчас в компании, которой они можно сказать принадлежат.
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