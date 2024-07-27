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Полицейские выявили десятки нелегальных мигрантов во Владивостоке

Полицейские выявили десятки нелегальных мигрантов во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники полиции задержали десятки граждан иностранных государств, многие из которых оказались нелегальными мигрантами, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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Комментарии
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Галина Друзина
Этого мало, надо самое мало человек тысяч 15.с семьями, хотя бы, а то сидят на наших шеях.
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