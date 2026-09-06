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МОСИНФОРМ

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Культбригада Москонцерта провела более 50 выступлений для участников СВО за лето

Культбригада Москонцерта провела более 50 выступлений для участников СВО за лето

За летние месяцы культбригада Москонцерта при поддержке столичного Департамента культуры организовала 17 выездов.

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