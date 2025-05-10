Коммунальные службы Петербурга всю ночь приводили город в порядок после праздника

Работали 200 единиц техники и 150 дворников Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин рассказал, что после масштабного празднования Дня Победы коммунальные службы города всю ночь приводили Северную столицу в порядок.
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