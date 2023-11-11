Мэрия Орла разделила ремонт трамвайных путей на несколько частей

Администрация города Орла решила поделить ремонт трамвайных путей между несколькими фирмами. Помимо ранее заключённого со спецавтобазой крупного контракта, на портале Госзакупок появилось ещё два небольших.
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