Песков: в графике Путина пока нет разговора с Эрдоганом по ситуации в Газе

Телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не запланированы, однако подобные беседы на высшем уровне согласовываются буквально за часы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.