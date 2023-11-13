Песков: в графике Путина пока нет разговора с Эрдоганом по ситуации в Газе

Телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не запланированы, однако подобные беседы на высшем уровне согласовываются буквально за часы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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