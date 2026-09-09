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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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4.56 – Батраков забьет за «Галатасарай» в дебютном матче ЛЧ против «Спортинга»

Букмекеры поделились ожиданиями от дебютного матча Алексея Батракова в Лиге чемпионов. От полузащитника «Галатасарая» ждут минимум 2 удара по воротам «Спортинга» и 30+ точных передач за игру.

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