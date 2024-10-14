К диалогу не готов: Глава МИД Германии заявила, что Путин не готов разговаривать с Шольцем Ирэн ОрлонскаяГлава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что президент Российской Федерации Владимир Путин не демонстрирует желание вести диалог с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
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