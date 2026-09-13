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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Савельев: «У СКА будет ровный сезон. Состав собрали хорошо, есть возможность ротации. С таким бюджетом команда должна бороться за самые высокие позиции в плей-офф»

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев высказался о выступлении СКА на старте сезона.

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