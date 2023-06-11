Семьям погибших от разрушения Каховской ГЭС выплатят по миллиону рублей

Владимир Сальдо, исполняющий обязанности губернатора Херсонской области, объявил о предоставлении финансовой помощи жителям региона, пострадавшим от разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).
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