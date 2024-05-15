Свыше 10 зданий отремонтируют на севере города в рамках II этапа модернизации поликлиник

В Москве продолжается реализация масштабной программы капитального ремонта поликлиник. Сейчас проводится уже II этап работ, в рамках которого в Северном административном округе отремонтируют 12 медицинских учреждений.
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