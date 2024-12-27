ФСБ раскрыла детали дела осужденного на 15 лет американца Спектора

Американец Евгений (Джин) Спектор, осужденный 24 декабря Мосгорсудом на 15 лет колонии за шпионаж, собирал для Пентагона данные, на основе которых в США должны были создать систему генетического скрининга россиян.
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