Куда идем – с Татьяной Троянской

Обозреватель «Петербургского дневника» – о главных культурных событиях на этой неделе Две необычные выставки, спектакль про странных людей, а также музыка и танец в современных экспериментальных формах – все это, по мнению нашего обозревателя, заслуживает внимания на наступившей неделе.