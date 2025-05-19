Куда идем – с Татьяной Троянской

Обозреватель «Петербургского дневника» – о главных культурных событиях на этой неделе Две необычные выставки, спектакль про странных людей, а также музыка и танец в современных экспериментальных формах – все это, по мнению нашего обозревателя, заслуживает внимания на наступившей неделе.
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