СМИ: американские военные едва не начали войну с Китаем из-за ИИ

CNN: военные США едва не начали войну из-за использования ИИ © AP Photo / Julio Cortez Флаги США в Вашингтоне.
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