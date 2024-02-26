Названа самая стрессовая профессия

Часто основной стресс человек получает на своем рабочем месте. К негативным факторам, которые, влияют на психологическое состояние сотрудников, относятся: страх увольнения; завышенные требования руководства; напряженная психологическая обстановка в коллективе; плохие условия труда; низкая заработная плата; большая ответственность; жесткий дедлайн; страх не справиться со своими .
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