Театр абсурда
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Театр абсурда

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Слиты первые некрологи: От прилёта новейшими ракетами Киев полыхал почти сутки. Уничтожены генералы ВСУ и НАТО. Известные фамилии

Слиты первые некрологи: От прилёта новейшими ракетами Киев полыхал почти сутки. Уничтожены генералы ВСУ и НАТО. Известные фамилии

Уничтожено сразу три командных секретных бункера в Киеве, Кривом Роге и Харькове. Погибли высокопоставленные офицеры ВСУ и НАТО - в сети опубликованы первые некрологи, причём фамилии довольно известные.

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Комментарии
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Лариса Кислицына
лучше, чтоб у них голов не было
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Давно пара бить гадов!
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6 час.
Bogdan Stupin
&quot;...Хорошая информация!&quot;  Могла бы стать таковой, ежели бы не весьма странные &quot;очепятки&quot;: то в &quot;Шепеткове&quot; - видимо, имелась ввиду Шепетовка (а это отнюдь не деревня), то какой-то &quot;Еранось&quot; вместо (скорее всего!) Ераносова. Или желание предстать АВТОРОМ настолько велико,что так и не удалось стать просто читателем?
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3 час.

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