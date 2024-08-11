Слиты первые некрологи: От прилёта новейшими ракетами Киев полыхал почти сутки. Уничтожены генералы ВСУ и НАТО. Известные фамилии

лучше, чтоб у них голов не было

Bogdan Stupin

"...Хорошая информация!" Могла бы стать таковой, ежели бы не весьма странные "очепятки": то в "Шепеткове" - видимо, имелась ввиду Шепетовка (а это отнюдь не деревня), то какой-то "Еранось" вместо (скорее всего!) Ераносова. Или желание предстать АВТОРОМ настолько велико,что так и не удалось стать просто читателем?